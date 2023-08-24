В вышиванках с трезубцем: Владимир и Елена Зеленские в красивых образах появились у Михайловского собора

Владимир Зеленский и Елена Зеленская сегодня, в день Независимости Украины, почтили память наших защитников, погибших в российско-украинской войне. Они положили сине-желтые букеты цветов к Стене памяти возле Михайловского Златоверхого собора в столице.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: president.gov.ua

Владимир и Елена Зеленские / Фото: president.gov.ua

Президентские супруги также почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: president.gov.ua

Еще Владимир и Елена Зеленские приняли участие в торжественном мероприятии "Молитва за Украину", которое состоялось в Софийском соборе.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: president.gov.ua

В этот день президентские супруги появились на улицах Киева в красивых образах. На президенте была рубашка цвета хаки с вышитым гербом на сердце и с вышивкой на воротнике и манжетах. На нем также были штаны-карго цвета хаки и светло-коричневые кроссовки.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: president.gov.ua

Первая леди надела роскошную белую рубашку с епископскими рукавами и белой вышивкой на груди, среди которой можно разглядеть трезубец. Верх Елена сочетала с черными брюками-палаццо и черным кожаным поясом.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: president.gov.ua

Обута Зеленская была в голубые туфли на шпильках.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: president.gov.ua

Владимир и Елена Зеленские / Фото: president.gov.ua

Первая леди сделала аккуратную укладку с боковым пробором, нежный макияж, украсила шею жемчужным ожерельем, а уши – золотистыми серьгами в виде крестиков.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: president.gov.ua

Напомним, Елена Зеленская в красивой вышиванке и с жемчужным ожерельем онлайн обратилась к музыкантам и гостям Варшавской оперы, где состоялся концерт Ukrainian Freedom Orchestra.

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