В вышиванке дочери: королева Летиция с семьей посетила представление

Королева Летиция появилась на мероприятии в рубашке-вышиванке от Sfera, в которой ранее на публике появлялась ее дочь принцесса Леонор во время визита в центр украинских беженцев. К рубашке королева подобрала черные классические брюки, балетки от Boss и пальто. Через плечо у Ее Величества висела сумка Adolfo Domínguez. Она распустила волосы, сделала свой классический макияж и надела серьги Massimo Dutti.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Наследница трона и старшая дочь королевской четы – принцесса Леонор – прибыла на мероприятие в черном джемпере, сером удлиненном жилете от Roberto Verino и в белых широких джинсах с бахромой.

Обута принцесса была в черные туфли без задника от Adolfo Dominguez. Ранее в таких неоднократно на публике появлялась ее мать королева Летиция, а также бабушка королева София.

Принцесса Леонор и ее сестра инфанта София / Фото: Getty Images

Сестра Леонор – инфанта София – выбрала черные джинсы для выхода, сочетая их с полосатым топом, черной кожаной курткой и белыми кроссовками. У обеих сестре были распущены густые русые волосы, а на лицах был легкий макияж. Глава семьи – король Филипп VI – облачился в синие джинсы и белую рубашку в мелкую клетку, сочетая образ с верхней одеждой цвета хаки и обут в замшевые коричневые туфли.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

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