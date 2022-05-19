В вышиванке и в компании друзей: кот Бандера поделился новыми забавными фото

В вышиванке и в компании друзей: кот Бандера поделился новыми забавными фото

Забавный кот из Прикарпатья поделился новой фотографией на своей странице, но на этот раз он не один, а с друзьями.

На фото кот Бандера позировал в вышиванке с кошкой и попугаем, которые тоже были одеты в национальную украинскую одежду. Это фото хозяева животных выложили ко Дню вышиванки, который в этом году празднуется 19 мая.

"Вышиванку не забудь погладить! Чтобы хорошенько завтра выглядеть... Семейная фотосессия "Стефания", "Бандера" и "Байрактарчик" (в мирное время без позывных это Люся, Кузя и Валера)", — говорится под фото.

(чтобы посмотреть все фото кота Бандеры, листайте галерею вправо)

Напомним, владельцы кота каждую пятницу проводят благотворительный аукцион игрушек, с которыми он появляется на фото. Победитель с самой высокой ставкой переводит всю сумму на официальный счет БФ "Вернись живым" и получает желаемую игрушку.

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