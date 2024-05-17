В вышиванке с перфорацией и штанах-палаццо: Елена Зеленская посетила музей Ханенко

Елена Зеленская посетила открытие нидерландско-украинской выставки в киевском музее Ханенко. Снимки и видео оттуда она опубликовала на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Это впервые, когда с начала полномасштабного вторжения в Украину привезли произведения искусства.

"Большое событие. Когда агрессор более двух лет прицельно уничтожает украинские музеи, а сам музей Ханенко получил повреждения и поэтому вынужден скрывать свою главную коллекцию, каждая выставка в таких условиях — победа. Победа культуры над разрушением", — отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская поблагодарила коллекционеров искусства – голландскую семью Гогстедеров, в частности Виллема Хогстедера, за то, что привезли в Киев европейскую живопись конца ХІХ – начала ХХ века из своей коллекции.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Экспозиция называется "Гаага — Киев", которая очень символична. По словам супруги президента, Гаага для каждого украинца является синонимом правосудия и справедливости. Ведь, нуждаясь в справедливости для Украины, мы, как жертвы войны, апеллируем к гаагскому международному правосудию.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Культура не имеет границ, и если ракета целит в один музей, то теряет весь мир. Весь мир становится беднее. Поэтому Украина сейчас защищает не только свое – она защищает общее – общие ценности. В частности, возможность проводить и посещать выставки, творить и радоваться искусству", – добавила первая леди Украины.

В музее Елена появилась в красивом образе в классических цветах. На ней была роскошная молочная вышиванка с пышными рукавами и перфорацией от украинского бренда Gunia Project. Верх первая леди скомбинировала с черными брюками-палаццо с поясом и коричневыми остроносыми туфлями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала укладку с локонами, макияж в нежных оттенках, уши украсила золотыми серьгами, а шею – золотой цепочкой с подвеской.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

К слову, в этой вышиванке супруга президента предстала в День вышиванки в прошлом году во время встречи с украинской диаспорой в Сеуле.

Напомним, вчера, 16 мая, в День вышиванки Елена Зеленская продемонстрировала красивый образ в роскошной белой рубашке, вышитой черными нитями, от украинского бренда Gaptuvalnya.

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