В вышиванке, с сине-желтым маникюром и хлопком: посол Великобритании в Украине записала видео для украинцев

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс записала на украинском видеопоздравления для украинцев с Днем Независимости, которое опубликовала на своей странице в Twitter.

Несколько слов от меня в День Независимости Украины https://t.co/ehub4eVrxN — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 24, 2022

"Я восхищаюсь стойкостью и смелостью украинцев. Даже при таких ужасных обстоятельствах они сохраняют чувство юмора и ежедневно рождают новые символы свободы. Но самое важное – это понимание, что, защищая свою независимость, Украина защищает главные ценности свободного мира – свободу и демократию. И именно поэтому мир объединился ради Украины. Мы будем с вами столько, сколько это нужно, чтобы День Независимости стал днем вашей окончательной победы. С Днем Независимости! Слава Украине", — сказала Симмонс.

В ролике Мелинда предстала в красивой вышиванке и с сине-желтым маникюром в знак поддержки нашего народа.

Мелинда Симмонс

Во время поздравления показали, как посол создает букет, состоящий из подсолнухов, синих цветов и хрупкой веточки хлопка.

Мелинда Симмонс

Напомним, сегодня в День Независимости Украины в Киев приехал верный друг нашего народа – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским прогулялся по Киеву.

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