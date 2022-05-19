В вышиванке в стиле милитари: Владимир Зеленский примерил рубашку от украинского бренда

Президент Украины надел вышиванку с орнаментом в виде дубовых листьев.
Владимир Зеленский надел красивую вышитую рубашку и поздравил украинцев с Днем вышиванки.
Президент выбрал льняную вышиванку прямого силуэта под названием Velych от украинского бренда Etnodim. Рубашка цвета хаки имеет пастельный пиксельный орнамент в виде дубовых листьев, что символизирует мужскую энергию и силу, также символизирует долголетие и терпение.
Вышиванка "олицетворяет устойчивость и крепость нашего народа, его глубокую привязанность к корням и родной земле", — говорится на сайте бренда.
Стоимость такой вышиванки в стиле милитари – 3200 грн.
"Сильная, несгибаемая, смелая и свободная! С Днем вышиванки, Украина!" – сказал Владимир Александрович на видео.
К слову, бренд Etnodim ко Дню вышиванки презентовал коллекцию вышиванок, созданных по мотивам картин украинских художников: Александра Саенко, Казимира Малевича, Василия Корчинского, Иван-Валентина Задорожного, Ивана Приходько, Юлии Гушул, Александры Экстер и Анны Собачко-Шостак.
В коллекцию вошли шесть вышиванок, семь вышитых платьев и льняная жилетка.
Напомним, Елена Зеленская поздравила украинцев с праздником в бело-синей вышиванке.
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