В вышиванке в стиле милитари: Владимир Зеленский примерил рубашку от украинского бренда

В вышиванке в стиле милитари: Владимир Зеленский примерил рубашку от украинского бренда

Президент Украины надел вышиванку с орнаментом в виде дубовых листьев.

Владимир Зеленский надел красивую вышитую рубашку и поздравил украинцев с Днем вышиванки.

Президент выбрал льняную вышиванку прямого силуэта под названием Velych от украинского бренда Etnodim. Рубашка цвета хаки имеет пастельный пиксельный орнамент в виде дубовых листьев, что символизирует мужскую энергию и силу, также символизирует долголетие и терпение.

Вышиванка "олицетворяет устойчивость и крепость нашего народа, его глубокую привязанность к корням и родной земле", — говорится на сайте бренда.

Стоимость такой вышиванки в стиле милитари – 3200 грн.

"Сильная, несгибаемая, смелая и свободная! С Днем вышиванки, Украина!" – сказал Владимир Александрович на видео.

К слову, бренд Etnodim ко Дню вышиванки презентовал коллекцию вышиванок, созданных по мотивам картин украинских художников: Александра Саенко, Казимира Малевича, Василия Корчинского, Иван-Валентина Задорожного, Ивана Приходько, Юлии Гушул, Александры Экстер и Анны Собачко-Шостак.

В коллекцию вошли шесть вышиванок, семь вышитых платьев и льняная жилетка.

Напомним, Елена Зеленская поздравила украинцев с праздником в бело-синей вышиванке.

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