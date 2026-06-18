В ягодном платье и бархатных туфлях: леди Амелия Виндзор блистала на летней вечеринке

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

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Леди Амелия Виндзор присутствовала на летней вечеринке в честь 10-летия Музея Виктории и Альберта в Южном Кенсингтоне в Лондоне. Для этого случая девушка выбрала наряд, который отлично подходил для теплого летнего сезона.

На Амелии было красное ягодное платье на широких бретельках, с пышным подолом и декорированное цветами, в руках маленькая красная сумка на короткой ручке, а обута она была в бархатные туфли тоже цвета спелой вишни на высоких устойчивых каблуках.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия распустила волосы и сделала выразительный макияж, надела несколько золотых подвесок на шею, на запястье у нее был золотой браслет и часы на другом запястье, а также несколько золотых колец на пальцах.

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Ранее в этом месяце Амелия Виндзор уже выбирала розовое платье с халтером, чтобы присутствовать на вечеринке по случаю предварительного показа летней выставки Королевской академии искусств в Берлингтон-Хаусе в столице Британии.

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