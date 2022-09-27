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В ярких брюках и белоснежном пальто: кронпринцесса Метте-Марит посетила женский центр

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В ярких брюках и белоснежном пальто: кронпринцесса Метте-Марит посетила женский центр

Кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Норвежская кронпринцесса Метте-Марит сегодня выполняет свои королевские обязанности.

Ее Высочество посетила сегодня женский центр Stella Red Cross в Осло. Она приехала на встречу с угощением, привезла красивый торт. Сфотографировали принцессу, когда она выходила из автомобиля.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images
Кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Кронпринцесса выглядела отлично и была одета в белую блузку в сочетании с широкими брюками цвета бордо со стрелками, остроносыми кожаными туфлями на каблуках от Christian Louboutin и белоснежным пальто.

Белокурые волосы Мэтте-Марит были расчесаны по пробору и уложены красивыми локонами, она дополнила образ серьгами-висюльками с камнями и сделала едва заметный макияж на лице.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images
Кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход принцесса появилась на публике в цветочном платье и нюдовых лодочках, в тот день она посещала библиотеку.

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