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В ярких национальных костюмах: король и королева Бутана на праздновании Национального дня

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В ярких национальных костюмах: король и королева Бутана на праздновании Национального дня

Король и королева Бутана / Instagram королеви Бутана

17 декабря 2021 королевская семья Бутана отметила Национальный день.

На празднике присутствовали король Джигме КХесар, королева Джецун Пема, наследный принц Джигме Намгьел, принц Джигме Угьен и вся большая Королевская семья.

Фотографиями с празднования поделилась королева Джецун Пема на своей официальной странице в Instagram.

Все члены большой семьи были одеты в национальные наряды, король выступил с речью перед публикой, а остальные фотографировали.

Напомним, в октябре 2021 года король и королева Бутана отпраздновали оловянную годовщину свадьбы – 10 лет в браке. Королевская свадьба прошла в традиционном буддистском стиле с традициями. В браке у пары родилось двое сыновей.

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