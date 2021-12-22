В ярких национальных костюмах: король и королева Бутана на праздновании Национального дня

В ярких национальных костюмах: король и королева Бутана на праздновании Национального дня

17 декабря 2021 королевская семья Бутана отметила Национальный день.

На празднике присутствовали король Джигме КХесар, королева Джецун Пема, наследный принц Джигме Намгьел, принц Джигме Угьен и вся большая Королевская семья.

Фотографиями с празднования поделилась королева Джецун Пема на своей официальной странице в Instagram.

Все члены большой семьи были одеты в национальные наряды, король выступил с речью перед публикой, а остальные фотографировали.

Напомним, в октябре 2021 года король и королева Бутана отпраздновали оловянную годовщину свадьбы – 10 лет в браке. Королевская свадьба прошла в традиционном буддистском стиле с традициями. В браке у пары родилось двое сыновей.

Читайте также: