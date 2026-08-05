В ярких платьях и с золотыми аксессуарами: испанские принцессы посетили прием на Майорке

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

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Каждое лето примерно в это время в календаре короля и королевы Испании есть событие, которое они никогда не пропускают. Поселившись во дворце Маривент на острове Майорка, Их Величества устраивают в своей резиденции традиционный прием для представителей власти Балеарских островов, а также представителей различных сфер и институтов местного общества. Фактически именно это событие дает старт летнему отдыху семьи.

Испанская королевская семья / © Getty Images

На прием король Филипп и королева Летиция также привели двух своих дочерей — Леонор и Софию. В этом году девушки, которым 20 и 19 лет, надели разные платья, но у обеих они были яркими, летними и легкими.Леонор и София просто сияли, когда вышли к публике, что было невозможно не заметить.

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Леонор и София / © Getty Images

Старшая сестра — Леонор, которая также является наследницей престола, выбрала наряд от испанского бренда Thinking Mu. Она сочетала топ без рукавов с макси-юбкой, а узор на одежде сочетал оттенки малинового, насыщенного оранжевого и золотисто-желтого с неожиданными синими акцентами. Насыщенное сочетание цветов напоминало драматический средиземноморский закат и существенно отличалось от более сдержанных и классических образов, которые принцесса обычно носила.

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Кроме того, она привлекла внимание новой прической: она сделала волнистую и объемную укладку, которая ей очень шла. Этот образ Леонор дополнила золотыми украшениями, в частности, кольцами и браслетом-манжетой, а также золотистыми босоножками.

София же выбрала платье от итальянского бренда Momonì, выполненное в пастельных розовых, бордовых, кремовых и светло-голубых оттенках. Испанская инфанта подчеркнула этот романтичный образ тонким золотым поясом в виде звезд, сандалиями золотистого цвета и изящными золотыми украшениями. Каблуки София не носит, ведь уже давно выбрала для себя такой комфортный стиль.

Леонор и София со своей бабушкой / © Getty Images

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