В ярко-розовом наряде и веселой шляпе: 83-летняя королева Маргрете II посетила открытие нового музея

В пятницу, 25 августа, королева Дании посетила открытие нового Музея датского журнального рисунка в Den Gamle By в городе Орхусе.
На мероприятии Ее Величество Маргрете II появилась в ярком и сшитом на заказ костюме модного розового цвета, просто как у куклы Барби. Образ состоял из двубортного приталенного жакета, юбки ниже колен со складками и блузы в цветок.
Также Маргрете надела яркую шляпу с широкими полями, которую украшали небольшие цветы и лента из такой же ткани, как и ее блуза. Королева накрасила губы розовой помадой, сделала красный маникюр и надела любимые серьги-цветы.
Жакет 83-летней монаршей особы украшала лаконичная брошь, а вот обула она любимые удобные черные туфли.
Но это не первое появление королеве в розовом наряде за август. Ранее она вышла в свет в нежном-розовом наряде и кокетливой шляпе, которые она дополнила белой сумкой.
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