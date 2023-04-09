В ярко-розовом платье и в шляпе с цветком: внучка королевы Елизаветы II впечатлила луком на службе

Дочь принцессы Анны – Зара и ее муж Майкл Тиндалл вместе с двумя старшими детьми посетили пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Виндзоре.

41-летняя Зара выглядела безупречно в ярко-розовом платье, с круглой горловиной и декорировано маленькими пуговицами от Jane Atelier, а к нему подобрала светлый клатч Strathberry из кожи крокодила и кремовые туфли-лодочки из замши на каблуках от Emmy London в тон которой была подобрана шляпа-таблетка с цветком.

Зара и Майк Тиндалл с детьми / Фото: Associated Press

Зара сделала легкий макияж, собрала волосы в прическу и надела золотые серьги-колечки. Она вела за руку младшую дочь Лену, в то время, как ее супруг Майк одетый в синий классический костюм, светлую рубашку и синий галстук в крапинку вел старшую дочь Мию.

Сына Лукаса, которому в марте исполнилось два года, пара решила на мероприятие не брать, так как он еще слишком мал.

Зара и Майк Тиндалл с детьми / Фото: Getty Images

Напомним, нас восхитила своим образом принцесса Уэльская, которая, как и королева Камилла выбрала синий наряд для праздничной службы.

Принц и принцесса Уэльские с детьми на пасхальной службе / Фото: Associated Press

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