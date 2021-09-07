В ярко-желтом костюме и нюдовых лодочках: стильная королева Матильда приехала в школу

Бельгийская королева Матильда посетила первое светское мероприятие в новом сезоне.

Ее Величество прибыла сегодня в начальную школу KAZ Koninklijk Atheneum Zottegem в Зоттегеме и пообщалась с детьми.

Эта "Школа будущего" реализует обновленный образовательный подход, который заменяет традиционные классы системой совместного обучения, которая позволяет индивидуально контролировать и поддерживать каждого ученика.

Королева Матильда / Getty Images

Во время встречи королеве был представлен футуристический концепт. Особое внимание также уделяется психическому благополучию учителей и учащихся, что так актуально во время пандемии. Также Матильда посетила учебные помещения начальной школы, библиотеку, а затем классы тех, кто первый год обучается в средней школе и завершила экскурсию встречей с учениками подготовительных классов.

Королева Матильда / Getty Images

Королева Матильда приятно удивила, появившись на публике в ярко-желтом брючном костюме, который дополнила нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках и маской в тон обуви. Укладка в новом сезоне у королевы не изменилась, как и то, что Матильда не пренебрегает правилами и продолжает носить маску. Ее Величество взяла с собой маленький бежевый клатч, надела серьги-висюльки и сделала легкий дневной макияж.

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