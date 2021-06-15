В ярко-желтом платье и с красивым макияжем: королева Елизавета провела аудиенцию

95-летняя королева выглядела очень мило в своем наряде.

15 июня королева Елизавета II провела личную аудиенцию с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Встреча состоялась в Дубовой комнате Виндзорского замка.

Королева Елизавета II и премьер-министр Австралии / Getty Images

Ее Величество выбрала для встречи ярко-желтое платье с цветочным рисунком, которое дополнила макияжем с яркой помадой на губах, четными туфлями и жемчужными украшениями, в которых в последнее время постоянно появляется. Также ее платье украшала крупная бриллиантовая брошка.

Королева Елизавета II и премьер-министр Австралии / Getty Images

Эта неделя у британского монарха была очень насыщенной и не простой. Сначала она и близкие члены ее семьи встретились с лидерами G7, а затем Елизавета II присутствовала на своем официальном дне рождения и провела аудиенцию с президентом и первой леди США.

Королева Елизавета II, Джо и Джилл Байден / Associated Press

Читайте также: Назвали в его честь: королеве подарили новый сорт роз к 100-летию принца Филиппа

Королева Елизавета II в желтых нарядах (27 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку