В ярком аутфите и с новой прической: принцесса Евгения с мужем Джеком посетила вечеринку

В ярком аутфите и с новой прической: принцесса Евгения с мужем Джеком посетила вечеринку

Впервые за долгое время летних каникул светское мероприятие вместе посетили принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк.

3 сентября королевская пара приехала на шоу Horan & Rose: Modest! Найл Хоран и Джастин Роуз объединили мир музыки и спорта в The Grove, представив вечер развлечений для сбора денег для The Black Heart Foundation в Уотфорде.

Принцесса Йоркская, как известно, всегда поддерживает разные благотворительные инициативы, поэтому в этот вечер нашла свободный час, чтобы поприсутствовать.

31-летняя Евгения роскошно выглядела. Она была в черном макси-платье с бахромой на подоле и ярком красном пальто сверху, обула кожаные туфли-лодочки на невысоких каблуках и в руках держала маленькую сумку черного цвета. У Евгении новая стрижка и, кажется, даже новый оттенок волос. Макияж на ее лице был максимально естественным и подчеркивал природную красоту принцессы.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Getty Images

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Джек был одет в костюм и белую рубашку и сверкал своей улыбкой перед камерами. Это впервые пара появилась вместе на публичном мероприятии после того, как в августа Бруксбэнка запечатлели папарацци на яхте во время отдыха в Италии в компании полуобнаженных женщин. После этого случая на сторону Джека стала его свекровь Сара Фергюсон, заявив, что у нее зять о котором многие только могут мечтать, а фотографии, облетевшие все таблоиды, ровным счетом ничего не означают.

Недавно, напомним, пара вернулась из отдыха в Балморале, в Шотландии, где навещали бабушку Евгении - королеву Елизавету II.

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