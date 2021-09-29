В ярком аутфите и с эффектными аксессуарами: королева Максима на мероприятии

В ярком аутфите и с эффектными аксессуарами: королева Максима на мероприятии

50-летняя королева Нидерландов порадовала публику новым выходом.

Сегодня, Ее Величество королева Максима посетила празднование 50-летия фонда Fonds Kwadraat в музее Stedelijk в Амстердаме. На мероприятии планируется встреча художников, а также профессионалом из мира искусства.

Супруга короля Виллема-Александра приехала, как всегда, в роскошном образе. На ней был сине-белый наряд: блузка с длинными рукавами и белая юбка с многослойной цветочной аппликацией разных цветов и размеров. Яркий лук Максима дополнила красным головным убором, красным плетенным клатчем-конвертом и кожаными перчатками тоже красного цвета, а также подобрала кожаные туфли-лодочки на каблуках.

Королева Максима / Getty Images

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Каждый образ королевы всегда дополняет множество красивых украшений. В этот раз на Максиме был золотой браслет с разноцветными камнями, серьги овальной формы в ушах, также она сделала светлый маникюр и неброский макияж. А морщины на ее лице лишь подчеркивали, что королева Нидерландов не делает инъекций красоты и предпочитает выглядеть максимально естественно.

Королева Максима / Getty Images

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