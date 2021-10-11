В ярком аутфите со смелым вырезом на спине: королева Максима сходила на выставку

В ярком аутфите со смелым вырезом на спине: королева Максима сходила на выставку

Королева Нидерландов Максима в очередном ярком аутфите приехала на светское мероприятие.

Ее Величество посетила на днях открытие выставки Viva La Frida - искусство мексиканской художницы Фриды Кало в музее Дрентс в Ассене.

Королева Максима / Getty Images

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На публику супруга монарха вышла в розовой обтягивающей блузе с рукавами три четверти и смелым вырезом на спине и в объемной белой юбке с крупным принтом в виде цветов. Ее аутфит дополняли розовые туфли-лодочки на каблуках с прозрачными вставками, маленький белый клатч и розовые перчатки, которые Максима держала в руках. На одно запястье Максимы была фиксирующая повязка, ее королева носит уже не первую неделю из-за травмы. А на другом были часы на черном ремешке и золотой браслет с камнями и еще один драгоценный браслет.

Королева Максима / Getty Images

Королева Максима дополнила образ синими и розовыми цветами в волосах, сделала насыщенный макияж и надела сиреневые серьги в виде лепестков. Выглядела, как всегда, потрясающе.

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Королева Нидерландов Максима (21 фото)

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