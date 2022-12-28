В ярком бархатном платье и тиаре: королева Маргрете II поделилась торжественными снимками

В этом году датская королева Маргрете II отпраздновала 50-летие пребывания на троне. В течение года юбилей правления Ее Величества был отмечен мероприятиями в нескольких местах страны.

В официальном аккаунте королевы Маргрете II в Instagram было опубликовано несколько портретных фото монарха, ее наследника кронпринца Фредерика и его супруги кронпринцессы Мэри. На снимке Ее Величество запечатлена в голубом бархатном платье в пол, серебристых туфлях на каблуках, а на голове у нее тиара.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Кронпринцесса Мэри тоже одета в красивом вечернем платье в пол с открытыми плечами и тиаре, а ее муж Фредерик в военной форме. Также на втором фото запечатлен младший сын королевы – принц Иоахим со своей второй супругой принцессой Мари. Она одета в желтое платье тоже с открытыми плечами и в тиаре.

"По давней традиции в юбилейные дни в Королевском дворце публикуются новые портреты, а в завершение юбилейного года сегодня публикуются два новых гала-портрета королевы и королевской семьи.

Парадные портреты были созданы фотографом Пером Мортеном Абрахамсеном в Рыцарском зале дворца Кристиана IX в Амалиенборге. Именно из этого зала, среди прочего, королева и королевская семья традиционно выходят на балкон в дни рождения, чтобы принять народные поздравления с замковой площади". – говорится в подписи к снимками.

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Права на фото принадлежал Перу Мортену Абрахамсену.

Кадры были сделаны в замке Кристиансбург, где состоялся гала-ужин в честь золотого юбилея правления королевы. Накануне несколько праздничных мероприятий были отменены, отложены или изменены из-за уважения к смерти королевы Елизаветы II.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Принц Иоахим и принцесса Мари / Фото: Getty Images

Напомним, ранее в этом году королева Маргрете II сообщила, что с 1 января лишает своих внуков (детей млабшего сына Иоахима) титулов принцев и принцессы и из-за этого в семье начались размолвки.

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