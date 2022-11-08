В ярком блейзере и молочном платье: Джилл Байден с мужем на предвыборном мероприятии

Во вторник, 8 ноября, американцы выбирают следующий состав Конгресса - 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Это промежуточные выборы, которые в США проходят каждые два года.

За день до старта, нынешний президент страны Джо Байден и его супруга первая леди Джилл посетили предвыборное мероприятие кандидата в губернаторы от Демократической партии Мэриленда Уэса Мура.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Перед камерами первая леди появилась в образе, который мы на ней уже неоднократно видели - молочном платье до колен от бренда Akris, которое она сочетала с ярко-розовым блейзером с цветочной подкладкой от L'agence.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Лук Джилл Байден дополнила туфлями на высоких каблуках, жемчужным ожерельем и серьгами. Также она сделала макияж, прическу и надела на руку золотые часы от Cartier.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

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