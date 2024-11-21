В ярком брючном костюме и лодочках: беременная принцесса София вышла в свет

Вчера принцесса посетила - Unicef Sverige - неправительственную организацию в Стокгольме, где заслушала доклад о положении детей в мире в 2024 году и о том, как может выглядеть жизнь детей в 2050 году и какие усилия необходимо предпринять уже сейчас.

На мероприятии принцесса София появилась в красном брючном костюме, который ей очень к лицу и обута в остроносые туфли на каблуках. У нее был красный маникюр, волосы уложены и легкий макияж на лице.

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Днем ранее принцесса приезжала в школу Грэнбю, а мы показывали другой ее образ во время беременности.

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