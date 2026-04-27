В ярком брючном костюме и с красивой укладкой: принцесса Катарина-Амалия на праздничном мероприятии
Наследница нидерландского престола — принцесса Оранская Катарина-Амалия — произвела впечатление элегантным и ярким образом на праздновании Дня короля в Доккуме сегодня.
Старшая дочь именинника дня — короля Виллема-Александра и королевы Максимы — принцесса Катарина-Амалия выбрала для выхода в свет красный брючный костюм от Max Mara из атласа, дополнив образ клатчем Birds от Sarah’s Bag золотого цвета, его ранее носила ее мать Максима и обула красные туфли из замши Gianvito Rossi на каблуках.
На шее у Амалии была тонкая золотая цепочка, а в ушах крупные золотые серьги из шкатулки ее матери от Monies Official. Волосы принцессы были распущены и красиво уложены волнами, макияж на лице выполнен был в натуральные оттенках, а в руках наследница держала подаренный ей букет цветов.
Принцесса Катарина-Амалия в последнее время часто стала выбирать для публичных выходов брючные костюмы. Недавно во время визита в Амстердам, девушка также приезжала в костюме от Mango.