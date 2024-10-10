В ярком джемпере-поло и юбке-карандаше: пресс-секретарь Байдена продемонстрировала обновку на работе

Карин Жан-Пьер любит создавать свои деловые луки с яркими айтемами.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне. Там она продемонстрировала осеннюю обновку.
Карин предстала перед журналистами в красно-белом джемпере-поло с короткими рукавами и серебряными пуговицами. Верх она скомбинировала с черной юбкой-карандашом и черными туфлями на шпильках.
У Жан-Пьер, как всегда, была объемная укладка с локонами, макияж с персиково-черными тенями и розовой помадой, золотые серьги-кольца в ушах и браслеты на запястье.
Напомним, ранее Карин Жан-Пьер пришла на работу в кремовом приталенном жакете, из-под которого выглядывала светло-голубая рубашка с белым воротником, и светло-голубой помятой юбке
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