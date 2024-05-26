В ярком кейп-платье: старшая внучка Джо Байдена пришла на мероприятие в Белом доме с мужем

Президент США Джо Байден и его супруга - первая леди Джилл Байден - устроили в Белом доме государственный ужин. Роскошное мероприятие организовали в честь президента Кении Уильяма Руто. Это событие стало знаковым, поскольку американский президент впервые за 16 лет принял африканского лидера с государственным визитом.

Среди высокопоставленных гостей были пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и бывший президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари Клинтон, но также мероприятие посетили родные президента - его внучки: 23-летняя Финнеган, 19-летняя Натали и 30-летняя Наоми.

Наоми выбрала для ужина интересный наряд от бренда Dima Ayad. Это было длинное зелено-золотое платье-кейп прямого фасона и с высокой горловиной. Вечерний лук она дополнила золотым клатчем, золотыми босоножками и лаконичной прической с макияжем. В свет она вышла со своим мужем - Питером Нилом, который надел классический смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.

Наоми Байден и еемуч Питер Нил / Фото: Getty Images

Напомним, что пара поженилась в 2022 году, а локацией для церемонии выбрали Белый дом. Наоми шла к алтарю в роскошном белом платье с кружевом от бренда Ralph Lauren и длинной фате.

Свадьба Наоми Байден и Питера Нила / Фото: Getty Images

Свадьба внучки Джо Байдена Наоми и Питера Нила / Фото: Associated Press

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