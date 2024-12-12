В ярком костюме и кейп-пальто: королева Максима с мужем-королем сходила на представление

Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза организовал ответный прием для королевской четы Нидерландов.
Королева Максима и король Виллем-Александр посетили музыкальное представление в Королевском тропическом институте в Амстердаме, организованное президентом Португалии в конце его двухдневного государственного визита в Нидерланды.
Королева Максима появилась на мероприятии в ярком аутфите. В этот день 53-летняя королева была одета в яркий красный брючный костюм и темно-вишневое кейп-пальто. Максима обула бархатные сапоги на высоких каблуках и им в тон подобрала миниатюрный бархатный клатч. Ее волосы были зачесаны назад, а на лице был насыщенный вечерний макияж, в котором Максима подчеркнула глаза и губы. Также Ее Величество дополнила образ серьгами с бриллиантами, несколькими браслетами и часами, а также сделала красный маникюр.
Король Виллем-Александр был в этот вечер одет в темно-синий костюм в полоску, белую рубашку и голубой галстук в мелкий принт. Президент Португалии также надел темно-синий костюм.
Напомним, днем ранее королева присутствовала на банкете в честь гостя в королевском дворце, где также появилась в алом платье Jantaminiau с открытыми плечами, золотым декором и пышной юбкой и в тиаре.
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