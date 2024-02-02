В ярком костюме и на каблуках: королева Максима приехала сортировать мусор

Королева Максима на этой неделе очень много работает.

Вчера, 1 февраля, Ее Величество посетила компанию по переработке отходов Renewi, чтобы больше узнать об их новой устойчивой и оборотной переработке отходов в Эйндховене.

Королева даже сама приняла участие в процессе сортировки мусора. Для этого ей пришлось переобуться в кроссовки и надеть перчатки, каску и фартук.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На встречу Максима приехала в брючном костюме Maison Natan с поясом, подчеркивающим талию, в нюдовых сапогах на каблуках Gianvito Rossi, а образ она дополнила крупными серьгами с цветными камнями и жемчугом, и легким дневным макияжем. Волосы Максимы были распущены и развивались на ветру.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В прошлый ее выход, когда королева посетила линию поддержки в Kindertelefoon в Неймегене, была такая ветренная погода, что испортила укладку Максиме.

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