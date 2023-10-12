В ярком костюме и с цветком на груди: принцесса Елена на церемонии в Мадриде

На днях старшая дочь короля Испании Хуана Карлоса I и королевы Софии – инфанта Елена – сопровождала мать на публичном мероприятии в Мадриде.

А после присутствовала на другой церемонии, где вручила награду "Золотое ухо 2023" испанскому тореадору Пако Уренья.

52-летняя инфанта была в насыщенно-синем брючном костюме, к которому подобрала балетки с лаковыми носами и взяла коричневую крупную сумку. На груди у Елены был пришпилен огромный цветок.

Также она дополнила аутфит серьгами-клипсами, несколькими подвесками на шее, лаконичной прической и макияжем на лице.

Принцесса Елена / Фото: Getty Images

Днем ранее ее 84-летняя мать королева София посетила светскую церемонию в белом костюме и с брошью-бабочкой на груди.

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