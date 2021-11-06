В ярком костюме и с особой брошкой: новый образ 81-летнего спикера Палаты представителей США

В ярком костюме и с особой брошкой: новый образ 81-летнего спикера Палаты представителей США

Известный политик умеет удивлять стильными образами красивых оттенков.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси очень любит надевать на работу яркие наряды, туфли на высоких каблуках и крупные украшения, поэтому вчерашнее ее появления перед журналистами не стало исключением.

Политик надела в Капитолий яркий брючный костюм классического кроя, который сочетала с белой однотонной футболкой и туфлями-лодочками нежно-розового оттенка.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Нэнси Пелоси / Associated Press

Дополнили образ Пелоси крупные золотые серьги в ушах, кольцо на пальце и легкий макияж с нюдовой помадой.

Нэнси Пелоси / Associated Press

На также стоит отметить и очень символическую брошь с флагом США на лацкане жакета госпожи Пелоси. Дело в том, что на украшении было написано One Country, One Destiny (Одна страна, одна судьба) и впервые этот слоган был использован президентом Авраамом Линкольном, он надел на свою инаугурацию сшитое по индивидуальному заказу пальто, на подкладке которого был вышит орел с этими четырьмя словами.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Брошь Нэнси Пелоси / Associated Press

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