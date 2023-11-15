В ярком костюме и серьгах свекрови: принцесса Кейт выступила на симпозиуме

У принцессы Уэльской сегодня важный день. Она посетила национальный симпозиум Shaping Us в Музее дизайна в Лондоне.

Симпозиум, организованный принцессой Уэльской и Центром раннего детства Королевского фонда, объединяет лидеров и специалистов для рассмотрения ключевых основополагающих навыков раннего детства, которые могут привести к здоровой взрослой жизни.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

На мероприятии Кэтрин выступила с программной речью перед собравшимися специалистами и экспертами со всего мира, и представила результаты работы Центра раннего детства ее Королевского фонда.

"Пришло время понять, что построение более здорового мира означает создание основ, которые поддерживают наших детей — все, от систем, регулирующих уход за детьми в раннем возрасте, до нашего отношения к тем, кто воспитывает следующее поколение, и поддержки, которую они получают", — сказала Кейт во время своей речи, пишет People. "Потому что, если мы сможем создать общество, которое будет видеть ребенка в каждом взрослом – и взрослого в каждом ребенке – мы, наконец, начнем менять его к лучшему", - считает принцесса Уэльская.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Кэтрин сегодня появилась на публике в двубортном жакете и прямых брюках фиолетового цвета из коллекции осень-зима 2021 от Emilia Wickstead и обула темно-синие замшевые туфли на каблуках Gianvito Rossi. Также на ней были серьги принцессы Дианы с сапфирами и бриллиантами, волосы распущены и красиво уложены легкими волнами, а на лице натуральный дневной макияж.

Вчера, напомним, Кейт и ее муж принц Уильям посетили приватный ужин в честь 75-летнего юбилея короля Чарльза в Кларенс-хаус.

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