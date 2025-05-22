В ярком костюме и синих лодочках: королева Максима прилетела в Южную Африку

Ее Величество посетила на днях общественный центр Isivivana Khayelitsha в Кейптауне. Королева Максима приехала в Южную Африку в качестве специального адвоката Генерального секретаря ООН по вопросам финансового благополучия.
Максима облачилась в яркий синий брючный костюм Dries Van Noten, под который надела цветочную рубашку и обула туфли-лодочки Gianvito Rossi, а в руках держала сумку Marni темно-синего цвета на коротком ремешке.
У королевы белокурые волосы были собраны в низкий хвост, она надела круглые серьги-клипсы из цветных камней, сделала темно-бордовый маникюр и легкий дневной макияж.
Ранее на этой неделе королевская особа вернулась из Ватикана. Там она присутствовала на интронизации Папы Римского Льва XIV, где представляла нидерландскую королевскую семью. Максима появилась на мероприятии в черном наряде, так как ей не разрешено носить белое.