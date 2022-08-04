В ярком костюме и жемчужных украшениях: Нэнси Пелоси приехала в Южную Корею

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси с рабочим визитом приехала в Южную Корею. Она встретилась со спикером Национальной ассамблеи Южной Кореи Ким Джин Пьо, с которым они провели совместную пресс-конференцию в Сеуле. Они обсудили региональную безопасность, экономическое сотрудничество и климатические проблемы.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Там политик появилась в фиолетовом костюме, состоявшем из приталенного жакета и прямых брюк, и белом топе. Наряд она скомбинировала с замшевыми туфлями-лодочками.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Деловой лук Пелоси дополнила массивными жемчужными украшениями – бусами и серьгами. К жакету она прикрепила значки в виде американского и южнокорейского флагов.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Прическа с прикорневым объемом и макияж с акцентом на глазах завершили образ спикера.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Напомним, на днях к Пелоси было приковано внимание всего мира. Все наблюдали, как она, несмотря на угрозы Китая, отправилась в Тайвань, чтобы показать свою поддержку острову.

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