В ярком костюме и жемчужных украшениях: Нэнси Пелоси приехала в Южную Корею

Нэнси Пелоси посетила Сеул в рамках своего азиатского турне.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси с рабочим визитом приехала в Южную Корею. Она встретилась со спикером Национальной ассамблеи Южной Кореи Ким Джин Пьо, с которым они провели совместную пресс-конференцию в Сеуле. Они обсудили региональную безопасность, экономическое сотрудничество и климатические проблемы.
Там политик появилась в фиолетовом костюме, состоявшем из приталенного жакета и прямых брюк, и белом топе. Наряд она скомбинировала с замшевыми туфлями-лодочками.
Деловой лук Пелоси дополнила массивными жемчужными украшениями – бусами и серьгами. К жакету она прикрепила значки в виде американского и южнокорейского флагов.
Прическа с прикорневым объемом и макияж с акцентом на глазах завершили образ спикера.
Напомним, на днях к Пелоси было приковано внимание всего мира. Все наблюдали, как она, несмотря на угрозы Китая, отправилась в Тайвань, чтобы показать свою поддержку острову.
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