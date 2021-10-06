В ярком костюме с эффектной брошкой: королева Максима продемонстрировала новый осенний аутфит

Сегодня королева Нидерландов порадовала подданных своим новым выходом в свет.

Ее Величество королева Максима присутствовала на праздновании годовщины Соглашения о музыкальном образовании в Консерватории Утрехте, куда приехала, как всегда, в очень привлекательном аутфите.

На ней был яркий брючных костюм с принтом пепита, на жакете был пояс, подчеркивающий талию королевы, а широкие брюки были со стрелками. В этот раз они практически не помялись, когда Ее Величество ехала в автомобиле.

Королева Максима / Getty Images

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К наряду Максима подобрала также большую бежевую брошку в виде цветка, которую прикрепила на жакете, также надела крупные серьги-клипсы, в руке держала замшевый коричневый клатч и подобрала к наряду коричневую обувь.

Макияж королевы Максимы был очень нежный, с розовым блеском на губах, а волосы она собрала в низкий хвост. Максима надела часы с черным ремешком и несколько золотых браслетов, в том числе и с цветными камнями.

Королева Максима / Getty Images

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