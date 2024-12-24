В ярком красном костюме: кронпринцесса Виктория вышла в свет с семьей

Кронпринцесса Швеции Виктория с мужем кронпринцем Даниэлем и детьми поздравляли офицеров и солдат Верховной гвардии с Рождеством.
Виктория приехала на мероприятие в красном юбочном костюме, состоявшем из короткого жакета с тонким черным поясом и макси-юбки, дополнив образ черными грубыми ботинками на шнуровке.
Кронпринцесса собрала волосы в хвост, надела серьги-висюльки и сделала легкий нейтральный макияж.
"Особого поздравления с Рождеством всем шведам, кто работает на выходных!
Сегодня утром кронпринцесса и ее семья посетили крыло высшей стражи Королевского дворца. Дворец в Стокгольме поздравит офицеров и солдат Верховной гвардии с Рождеством", - говорится в подписи к снимками, авторства Йонаса Экстремера.
А король Карл XVI Густав и королева Сильвия поделились семейным фото и поздравили подданных с Рождеством.
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