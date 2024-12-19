В ярком красном платье: королева Матильда с дочками-принцессами и мужем-королем на рождественском концерте

Король Филипп, королева Матильда и двое их дочерей – наследница престола принцесса Елизавета и ее младшая сестра принцесса Элеонора, сопровождали родителей на концерт. А вот сыновья королевской четы – принцы Габриэль и Эммануэль на мероприятии не присутствовали.

Семья в не полном составе позировала перед рождественской елкой до начала традиционного рождественского концерта.

Королева Матильда появилась на концерте в красном платье с высокой горловиной и пышным подолом, дополнив лук красными замшевыми туфлями на каблуках. У королевы была красивая укладка, макияж, серьги-люстры в ушах и помолвочное кольцо с сапфиром на пальце.

Бельгийская королевская семья / Фото: Getty Images

16-летняя принцесса Элеонора надела серебристое платье без рукавов, сочетая его с золотистым клатчем и нюдовыми туфлями, а принцесса Елизавета была в бархатном платье красивого бордового оттенка с вырезом "лодочка", туфлях в тон на каблуках и в руках держала миниатюрный клатч. Наследная принцесса распустила волосы и сделала макияж.

Король Филипп был в сером костюме, белой рубашке и с голубым галстуком в принт.

Бельгийская королевская семья / Фото: Getty Images

Ранее на прошлой неделе королевская семья представила свою рождественскую открытку 2024 года. На ней Матильда и Филипп были запечатлены всей семьей.

Читайте также: