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В ярком луке и разной обуви: принцесса Елена вышла на красную дорожку

В ярком луке и разной обуви: принцесса Елена вышла на красную дорожку

Принцесса Елена / Фото: Getty Images

Старшая сестра короля Испании посетила светскую церемонию в Мадриде, посвященную корриде.

Принцесса Елена выбрала яркий образ для выхода на публику. Она надела терракотовый удлиненный жакет, под него белый топ и широкие клетчатые брюки в тон которым подобрала шарф. В руках у Елены был черно-белый клатч, а обута она была в одну туфлю на каблуке, а на другой ноге у принцессы было что-то вроде шльопок. 

Принцесса Елена / © Getty Images
Принцесса Елена / Фото: Getty Images

Вероятно, Елена повредила ногу и вынуждена носить ортез (это такое ортопедическое приспособление для стабилизации суставов). Поэтому от каблуков ей временно пришлось отказаться.

Принцесса собрала волосы в хвост, надела серьги-висюльки, несколько украшений на шею и брошь пришпилила на жакет. Макияж на ее лице был максимально натуральным.

Принцесса Елена / © Getty Images
Принцесса Елена / Фото: Getty Images

Тем временем, напомним, король Филипп VI и королева Летиция посетили Барселону, где открыли новое здание больницы L'Hospitalet de Llobregat. 

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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