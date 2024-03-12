В ярком луке и с семьей: кронпринцесса Виктория на праздничном мероприятии во дворце

Наследная принцесса Виктория, ее муж кронпринц Даниэль и двое детей пары – принцесса Эстель и принц Оскар – присутствовали на мероприятии, которое называется «именины наследной принцессы», прошедшем в Королевском дворце в Стокгольме.

46-летняя кронпринцесса была одета в голубое пальто Andiata под которым виднелась шелковая темно-синяя блузка и черные брюки со стрелками, а обута в кожаные остроносые сапоги на каблуках. Виктория собрала волосы в низкий пучок, сделала легкий макияж и надела лаконичные золотые серьги. На запястье у Ее Высочества мы заметили пластиковый браслет, а ногти ее были накрашены красным лаком.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Ее 12-летняя дочь принцесса Эстель была в пальто цвета овсянки, с объемным шарфом на шее, черных штанах-клеш и черных сапогах. Волосы девочка собрала заколкой, надела серьги и в руках держала букет тюльпанов.

Принц Оскар и его отец кронпринц Даниэль были в темно-синих луках. Отец надел пальто и костюм, а сын был в синем пальто, брюках, в синем шарфе и шапке.

Кронпринцесса Виктория, кронпринц Даниэль с детьми принцем Оскаром и принцессой Эстель / Фото: Getty Images

Напомним, согласно традиции, определенные имена соответствуют определенным датам, а день наследной принцессы Виктории отмечается 12 марта.

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