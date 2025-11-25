В ярком луке и серьгах-кольцах: королева Максима посетила несколько мероприятий в Индонезии

Королева Максима / © Getty Images

Она уже успела побывать на текстильной фабрике в Соло, где она узнала о программе «Переосмысление индустрии в поддержку равенства» (RISE), королеве оказали почести в соответствии с индонезийскими обычаями: сначала ей на шею повязали церемониальный шарф, а затем — изящное ожерелье из белых цветов — символ уважения и гостеприимства.

В ходе визита Максима поговорила с работниками об их опыте участия в программе RISE — инициативе крупных международных брендов, направленной на повышение финансового благополучия в текстильной и обувной промышленности. Сотрудники получают зарплату в цифровом формате, что упрощает оплату счетов, и участвуют в тренингах по составлению бюджета и сбережениям.

Также Максима посетила деревню Лавеян Батик в Суракарте.

Королева Максима / © Getty Images

В роли Специального посланника Генерального секретаря ООН по вопросам финансовой доступности в целях развития королева подчеркнула важность финансового образования как инструмента расширения прав и возможностей сообществ.

Для первого дня визита Максима выбрала комплект из двух предметов насыщенного горчичного цвета, который состоял из блузы с длинными рукавами и штанов-палаццо, обеспечивающие свободу движений и комфорт. Наряд от бельгийского бренда Natan Сouture дополняли босоножки и сумка в тон. Королева также носила многочисленные драгоценности, в том числе серьги-кольца со стразами, несколько браслетов и колец, сочетая простоту стиля с ее обычным пристрастием к аксессуарам.

А вот в аэропорту Джакарты королева Максима появилась без украшений и с легким мейк-апом, и выглядела весьма необычно.