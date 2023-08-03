В ярком национальном наряде: беременная королева Бутана пришла на мероприятие в школу

Несмотря на просторный наряд, живот у Ее Величества уже хорошо заметен.

Король Бутана Джигме Кхесар Намгьел Вангчук, королева Джецун Пема и двое их детей - Джигме Намгьел Вангчук и Джигме Угъен Вангчук - посетили празднование Золотого юбилея школы Лунгтензампа.

На мероприятии также присутствовали ученики и учителя, которые посещают эту школу. Для монархов мероприятие было знаковым, поскольку они оба являются выпускниками этой школы.

Королева очаровала своим красивым образом, поскольку на ней было яркое традиционно платье. Волосы Джецун Пема распустила и уложила в элегантную прическу на один бок.

Король и королева Бутана / фото: instagram.com/queenjetsunpema

Король и королева Бутана / фото: instagram.com/queenjetsunpema

Король и королева Бутана / фото: instagram.com/queenjetsunpema

Король и королева Бутана / фото: instagram.com/queenjetsunpema

Король и королева Бутана / фото: instagram.com/queenjetsunpema

Сейчас женщина беременная третьим ребенком, но пол малыша пока держится в секрете. По сообщению дворца, малыш должен родиться в начале осени

Чтобы посмотреть все фотографии с королевского мероприятия, листайте галерею Instagram вправо.

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