В ярком наряде и без морщин: эффектная герцогиня Кэтрин приехала в школу

В ярком наряде и без морщин: эффектная герцогиня Кэтрин приехала в школу

А вот и герцогиня Кембриджская порадовала публику своим новым образом.

39-летняя Кэтрин посетила с визитом среднюю школу Nower Hill в Лондоне. Во время визита герцогиня Кембриджская приняла участие в уроке естественных наук, посвященном нейробиологии и важности раннего развития детей.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Одета Кэтрин была в малиновую водолазку, черные брюки прямого кроя со стрелками, синие замшевые туфли-лодочки на каблуках и малиновое пальто от Hobbs.

У герцогини была красивая объемная укладка локонами, достаточно естественный макияж на лице с легкими стрелками на веках и прозрачно-розовым блеском на губах. На лбу у Кейт совсем не было морщин, похоже, она таки делает инъекции красоты.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Отметим, уже скоро, предположительно середине декабря, Кейт и Уильям поделятся с публикой своей новой рождественской открыткой. Кстати, если вы хотите написать в Кенсингтонский дворец и получить ответ от Кэтрин, мы составили для вас подробную инструкцию, как это можно сделать.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

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