В ярком наряде и необычных серьгах: королева Бельгии Матильда вручила особую премию

Королева продемонстрировала на публике новый образ.

Королева Бельгии Матильда посетила интересное мероприятие - церемонию вручения премии, которая названа ее именем. Они лично вручила награду победителю - организации Debateville, которая занимается организацией семинаров по разговорным навыкам для молодежи. Всего в конкурсе приняло участие 30 проектов.

Для мероприятия королева выбрала яркое плиссированное платье от бренда Natan в оттенке фуксии с цветочным принтом, которое сочетала с замшевыми туфлями-лодочками и небольшой сумкой с ручкой-цепочкой. Наряд она дополнила браслетом-манжетом, часами и массивными золотыми серьгами.

Королева Бельгии Матильда / Getty Images

Волосы королевы были уложены в элегантную прическу, а на лице у нее была атласная маска в тон платья.

Королева Бельгии Матильда / Getty Images

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