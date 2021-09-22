В ярком наряде и шляпе-таблетке: королева Максима и ее муж посетили государственное мероприятие

В ярком наряде и шляпе-таблетке: королева Максима и ее муж посетили государственное мероприятие

Королевская чета посетила день открытия парламента.

21 сентября король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга королева Максима в сопровождении принца Константина и принцессы Лаурентин посетили ежегодное событие - День принца в Нидерландах. В этот день традиционно правящий монарх выступает на совместном заседании Генеральных штатов Нидерландов, чтобы произнести речь с престола. В этом выступлении изложены основные черты государственной политики на предстоящую сессию парламента. Мероприятие проводилось в Гроте Керк, в Гааге.

Для такого официального мероприятия королева Максима выбрала яркий наряд, который состоял из кофты морковного цвета с рукавами три четверти и длинной голубой юбки с цветочным принтом.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима / Getty Images

Дополнили наряд королевы перчатки, клатч и шляпа-таблетка. На лице у Ее Королевского Величества был лаконичный макияж, а запястья украшали золотые браслеты. Король выбрал для своего появления костюм тройку, белую рубашку и полосатый галстук.

Королева Максима / Getty Images

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