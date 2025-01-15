В ярком, но мятом костюме: королева Максима посетила рабочее мероприятие

Королева Максима вчера, 14 января, приняла участие в общественном художественном проекте "Thuis in Den Haag".

На мероприятие, прошедшее в Гааге, королева Максима приехала в сиреневой блузке и брюках, подобранных в тон, которые немного помялись. У нее были распущены белокурые волосы, а на лице был выразительный макияж глаз. Максима сделала маникюр в светлом оттенке и дополнила образ несколькими кольцами, в том числе и помолвочным, а также часами на запястье на черном кожаном ремешке и несколькими золотыми браслетами.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, недавно король и королева Нидерландов провели новогодний прием для дипломатического корпуса в Амстердаме.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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