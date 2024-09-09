В ярком образе: сына кронпринцессы Виктории запечатлели на спортивном мероприятии

8-летний принц Оскар – сын кронпринцессы Швеции Виктории и кронпринца Даниэля посетил со своим отцом День бодрости духа в Стокгольме.

Принц Оскар принимал активное участие в соревнованиях во время Дня бодрости духа в Хагапаркене, а в Instagram шведской королевской семьи поделились видео с мероприятия.

"Радость движения сегодня в Хагапаркене! Спасибо всем детям, которые участвовали в забеге принца Дэниеля или попробовали некоторые виды спорта и мероприятия, предлагаемые на Дне бодрости духа в этом году", - говорится в сообщении.

Принц Оскар / Фото: Getty Images

Юный принц Оскар продемонстрировал свои умения не только в забеге, но и в игре в настольный теннис. Он был одет в красную футболку и красную бейсболку и сосредоточен на игре.

Напомним, ранее мы рассказывали, что его мама кронпринцесса Виктория снова стала студенткой, чтобы повысить свои военные знания.

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