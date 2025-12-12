ТСН в социальных сетях

В ярком пальто и на вертолете: принцесса Анна прибыла на парад в Сандхерст

Принцесса Анна снова повторила один из своих культовых образов.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Ее Высочество королевская принцесса сегодня представляла короля Чарльза III на параде монарха Королевской военной академии Сандхерст в Кэмберли. Это та самая военная академия, где учились в свое время принцы Уильям и Гарри.

Принцесса прилетела на мероприятие на вертолете и была запечатлена фотографами, когда сходила с него. Она была облачена в голубое яркое пальто, которое, конечно, уже носила раньше. Также под цвет пальто она подобрала платок, обула высокие кожаные сапоги и держала в руках небольшую кожаную сумку.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна была в шляпе, подобранной в тон пальто, на груди у нее была пришпилена золотая брошь, а в ушах серьги-висюльки из жемчуга. Волосы принцесса собрала в прическу и сделала легкий макияж.

На днях, напомним, принцесса Анна и ее муж сэр Тимоти Лоренс представили свою рождественскую открытку 2025 года.

