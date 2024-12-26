В ярком пальто и серых сапогах: эффектная королева Мэри с семьей сходила на рождественскую службу

Королева Мэри была запечатлена с младшими детьми – принцессой Изабеллой и принцем Винсентом, когда они покидали праздничную службу в соборе.

Королева Мэри была одета морковное пальто под которым виднелся трикотажный серый джемпер или платье (не известно), была обута в светло-серые замшевые сапоги на каблуках, а в руках держала цветной клатч. У Мэри были распущены ровные волосы, а на лице легкий макияж.

Ее младшая дочь принцесса Жозефина надела серое пальто, сочетая его с плотными черными колготами и черным джемпером, а у нее на шее виднелись две золотые подвески. Светлые волосы девушки были распущены, а на лице был достаточно выразительный макияж.

Датская королевская семья / Фото: Getty Images

Принц Винсент надел синее пальто, белую рубашку и молочный джемпер, был в брюках и черных туфлях.

В Instagram датская королевская семья поделилась фотографиями с мероприятия, которое посетила также и бывшая королева Маргрете II, король Фредерик X, его старший сын принц Кристиан и старшая дочь принцесса Изабелла.

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Напомним, вчера в Сандрингеме британская королевская семья собралась на рождественскую службу. Все внимание было приковано к принцессе Уэльской Кейт.

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