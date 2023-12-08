В ярком пальто и шарфе: Джилл Байден посетила благотворительное мероприятие в Белом доме

Супруга Джо Байдена опять продемонстрировала яркий зимний наряд.
Первая леди США Джилл Байден посетила мероприятие "Игрушки для малышей", которое проходило на Южной лужайке Белого дома.
Это программа, осуществляемая Резервом морской пехоты США, которая раздает игрушки детям, родители которых не могут позволить себе купить им подарки на Рождество. Программа была основана в 1947 году майором резервистов Биллом Хендриксом. Первая леди принимает участие в мероприятии ежегодно.
Надела Джилл Байден яркий наряд, сочетав длинное платье цвета фуксии с шарфом в принт.
Также на женщине были серые сапоги, перчатки и серое теплое платье. Волосы первая леди уложила в любимую прическу, сделала макияж, а уши украсила большими серьгами.
Вероятно, фуксия - один из любимых оттенков одежды первой леди, поскольку также в ее гардеробе в этом цвете есть платье, костюм и теплый шарф, который она недавно красиво стилизировала с черным пальто. Первую леди США сфотографировали в шарфе, когда она с мужем направлялась к вертолету.
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