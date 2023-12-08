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В ярком пальто и шарфе: Джилл Байден посетила благотворительное мероприятие в Белом доме

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
207
Время на прочтение
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В ярком пальто и шарфе: Джилл Байден посетила благотворительное мероприятие в Белом доме

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Супруга Джо Байдена опять продемонстрировала яркий зимний наряд.

Первая леди США Джилл Байден посетила мероприятие "Игрушки для малышей", которое проходило на Южной лужайке Белого дома.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Это программа, осуществляемая Резервом морской пехоты США, которая раздает игрушки детям, родители которых не могут позволить себе купить им подарки на Рождество. Программа была основана в 1947 году майором резервистов Биллом Хендриксом. Первая леди принимает участие в мероприятии ежегодно.

Надела Джилл Байден яркий наряд, сочетав длинное платье цвета фуксии с шарфом в принт.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Также на женщине были серые сапоги, перчатки и серое теплое платье. Волосы первая леди уложила в любимую прическу, сделала макияж, а уши украсила большими серьгами.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вероятно, фуксия - один из любимых оттенков одежды первой леди, поскольку также в ее гардеробе в этом цвете есть платье, костюм и теплый шарф, который она недавно красиво стилизировала с черным пальто. Первую леди США сфотографировали в шарфе, когда она с мужем направлялась к вертолету.

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Дата публикации
Просмотры
207
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