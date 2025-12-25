- Дата публикации
В ярком пальто, как у Камиллы: сестра короля Чарльза посетила рождественскую службу
Принцесса Анна поддержала королеву Камиллу и также выбрала для рождественской службы яркий образ.
75-летняя принцесса Анна надела красное длинное пальто, которое, похоже, достала из своего старинного сундука. Образ Ее королевское Высочество дополнила меховой шапкой, шарфом, кожаными перчатками и высокими черными сапогами из замши на каблуках.
Она также прикрепила к груди золотую брошь с камнями и надела серьги-гвоздики. Макияж на ее лице практически отсутствовал, а волосы были собраны в классическую прическу.
Королева Камилла также появилась на рождественской службе в красном пальто и шляпе в тон. Как известно, красный — это праздничный оттенок, который идеально подходит к Рождеству.