В ярком пальто, как у Камиллы: сестра короля Чарльза посетила рождественскую службу

75-летняя принцесса Анна надела красное длинное пальто, которое, похоже, достала из своего старинного сундука. Образ Ее королевское Высочество дополнила меховой шапкой, шарфом, кожаными перчатками и высокими черными сапогами из замши на каблуках.

Она также прикрепила к груди золотую брошь с камнями и надела серьги-гвоздики. Макияж на ее лице практически отсутствовал, а волосы были собраны в классическую прическу.

Королева Камилла также появилась на рождественской службе в красном пальто и шляпе в тон. Как известно, красный — это праздничный оттенок, который идеально подходит к Рождеству.

