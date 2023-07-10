В ярком плаще и змеиных сапогах: Анна Винтур на теннисном турнире в Лондоне

Главный редактор американского Vogue стала гостьей Уимблдонского теннисного чемпионата, который всю прошлую неделю проходил в Лондоне.
73-летняя британская журналистка приехала в Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета в контрастном красном плаще в принт, под которым также было макси-платье тоже в принт и дополнила образ знаменитость высокими сапогами из змеиной кожи на каблуках.
У Анны была классическая идеально ровная прическа и большие черные очки от солнца на лице. На шее сверкало ожерелье из нескольких нитей цветных камней, на плече висела маленькая сумка, расшитая мелким бисером. Винтур выглядела, как всегда, стильно.
В этот же день теннисный турнир посетила британская актриса Эмма Коррин. А вот принцесса Уэльская не очень порадовала публику в этом году и всего один раз приехала на Уимблдон.
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