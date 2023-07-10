В ярком плаще и змеиных сапогах: Анна Винтур на теннисном турнире в Лондоне

73-летняя британская журналистка приехала в Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета в контрастном красном плаще в принт, под которым также было макси-платье тоже в принт и дополнила образ знаменитость высокими сапогами из змеиной кожи на каблуках.

У Анны была классическая идеально ровная прическа и большие черные очки от солнца на лице. На шее сверкало ожерелье из нескольких нитей цветных камней, на плече висела маленькая сумка, расшитая мелким бисером. Винтур выглядела, как всегда, стильно.

Анна Винтур / Фото: Getty Images

В этот же день теннисный турнир посетила британская актриса Эмма Коррин. А вот принцесса Уэльская не очень порадовала публику в этом году и всего один раз приехала на Уимблдон.

Принцесса Уэльская на Уимблдоне / Фото: Associated Press

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