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В ярком плаще и змеиных сапогах: Анна Винтур на теннисном турнире в Лондоне

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
76
Время на прочтение
1 мин
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В ярком плаще и змеиных сапогах: Анна Винтур на теннисном турнире в Лондоне

Анна Винтур / Фото: Getty Images

Главный редактор американского Vogue стала гостьей Уимблдонского теннисного чемпионата, который всю прошлую неделю проходил в Лондоне.

73-летняя британская журналистка приехала в Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета в контрастном красном плаще в принт, под которым также было макси-платье тоже в принт и дополнила образ знаменитость высокими сапогами из змеиной кожи на каблуках.

У Анны была классическая идеально ровная прическа и большие черные очки от солнца на лице. На шее сверкало ожерелье из нескольких нитей цветных камней, на плече висела маленькая сумка, расшитая мелким бисером. Винтур выглядела, как всегда, стильно.

Анна Винтур / © Getty Images
Анна Винтур / Фото: Getty Images

В этот же день теннисный турнир посетила британская актриса Эмма Коррин. А вот принцесса Уэльская не очень порадовала публику в этом году и всего один раз приехала на Уимблдон.  

Принцесса Уэльская на Уимблдоне / © Associated Press
Принцесса Уэльская на Уимблдоне / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
76
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