В ярком платье и эспадрильях: королева Летиция посетила книжную ярмарку

В ярком платье и эспадрильях: королева Летиция посетила книжную ярмарку

Испанская королева Летиция, как и британская герцогиня Камилла, очень любит книги. На днях Ее Величество посетила Мадридскую книжную ярмарку.

49-летняя королева прекрасно выглядела в розовом платье миди с пуговицами и шнуровкой на талии, дополнив образ розовыми эспадрильями на платформе и золотыми серьгами-кольцами.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В городе королеву Летицию встретила министр образования Испании Пилар Алегрия, а на самой книжной ярмарке ее поприветствовала директор Ева Оруэ. Мать двоих детей пообщалась с участниками мероприятия, в том числе со школьниками.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Также на выходных королева Летиция присоединилась к своему мужу королю Филиппу VI на праздновании Дня национальных вооруженных сил Испании.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

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