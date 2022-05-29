В ярком платье и эспадрильях: королева Летиция посетила книжную ярмарку

Испанская королева Летиция, как и британская герцогиня Камилла, очень любит книги. На днях Ее Величество посетила Мадридскую книжную ярмарку.
49-летняя королева прекрасно выглядела в розовом платье миди с пуговицами и шнуровкой на талии, дополнив образ розовыми эспадрильями на платформе и золотыми серьгами-кольцами.
В городе королеву Летицию встретила министр образования Испании Пилар Алегрия, а на самой книжной ярмарке ее поприветствовала директор Ева Оруэ. Мать двоих детей пообщалась с участниками мероприятия, в том числе со школьниками.
Также на выходных королева Летиция присоединилась к своему мужу королю Филиппу VI на праздновании Дня национальных вооруженных сил Испании.
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