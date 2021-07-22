В ярком платье и интересных туфлях: внебрачная дочь бельгийского короля на торжественном мероприятии

В ярком платье и интересных туфлях: внебрачная дочь бельгийского короля на торжественном мероприятии

Новоиспеченная сестра короля Бельгии Филиппа теперь принимает участие и в официальных торжественных мероприятиях королевской семьи.

Принцесса Дельфина - 53-летня бельгийская художница – в прошлом году была официально признана внебрачной дочерью бывшего короля Бельгии Альберт II, отца правящего короля Филиппа.

В мае 2019 года король Альберт II сдал ДНК-тест, который подтвердил его отцовство. А его внебрачная дочь Дельфина получила право на титул принцессы Бельгии, стала Ее Королевским Высочеством и получила титул Дельфина Саксен-Кобургская. А ее двое детей – 16-летняя дочь Жозефина и 12-летний сын Оскар, стали новыми принцессой и принцем Бельгии.

Принцесса Дельфина / Getty Images

Вчера принцесса принимала участие в военном параде во время Национального дня в Брюсселе и была запечатлена вместе со своим братом-королем, его супругой королевой Матильдой и четырьмя детьми.

Бельгийская королевская семья / Getty Images

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Принцесса Дельфина надела на мероприятие пестрое платье в фиолетовых оттенках, шляпу в тон и изумрудные босоножки на высокой платформе и устойчивых каблуках. Она была запечатлена сидя в кресле во время парада, а рядом с ней стояла интересной формы кожаная сумка с бахромой. Весьма стильный лук получился, не правда ли?

Принцесса Дельфина / Getty Images

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