В ярком платье и кейп-пальто: красивая королева Максима на публичном мероприятии

У королевы Нидерландов Максимы на днях состоялось очередное мероприятие, на котором она появилась в красивом образе.
Ее Величество посетила бывшую радиостанцию Radio Kootwijk на церемонии вручения награды Фонда культуры принца Бернхарда в Radio Kootwijk, Нидерланды.
На торжественном мероприятии Максима появилась в желтом платье с принтом, к которому подобрала высокие кожаные сапоги на каблуках и серьги-висюльки. На лице у королевы был насыщенный макияж, особенно она подчеркнула глаза. Также образ дополнила любимым золотыми браслетом из цветных камней и часами на черном кожаном ремешке.
Королева-консорт выглядела очень стильно, подобрав к платью кейп-пальто винного оттенка, кожаные перчатки и сумку. В этом же пальто королева Максима появлялась и во время государственного визита в Норвегию ранее в этом месяце. Тогда они с супругом посещали электростанцию Brattorkaia в Тронхейме.
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